Chiara Nasti incinta, papà Mattia Zaccagni sogna una bambina. Il primo regalo: «È troppo convinto»

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, tra qualche mese, diventeranno genitori per la seconda volta: l'influencer e il calciatore della Lazio, come più volte dichiarato da lei, desideravano tanto un fratellino o una sorellina per Thiago e, quindi, ecco che qualche giorno fa, hanno annunciato la gravidanza. I futuri mamma e papà, tuttavia, scopriranno il sesso del nascituro proprio oggi, martedì 16 gennaio, ma Zaccagni è già sicuro sia una femminuccia.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti, dopo avere svelato ai suoi follower che diventerà mamma per la seconda volta, sta raccontando la sua gravidanza tramite storie sul proprio profilo Instagram. Gravidanza che, a detta dell'influencer, è totalmente diversa dalla prima perché, ad esempio, le nausee sono continue e dolorose. Sempre attraverso le sue storie social, la giovane mamma ha fatto sapere che oggi si saprà se aspetta un altro maschietto o una femminuccia. I suoi fan, però, sono certi che il sesso verrà svelato con un gender reveal degno di nota e, quindi, non si aspettano di scoprirlo subito.

Tuttavia, Mattia Zaccagni sarebbe proprio convinto che il piccolo Thiago avrà una sorellina e, per questo, ha già comprato una tenera tutina rosa confetto. Chiara ha postato la foto della felpina e dei pantaloncini e, rivolgendosi al marito, ha scherzato: «Sei contento di averla presa? Troppo convinto che sia femmina», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

La gravidanza di Chiara Nasti

Da quando Chiara Nasti ha fatto sapere di essere incinta, è stata attaccata più volte da commenti offensivi o da messaggi che fanno riferimento al suo stile di vita.

