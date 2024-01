Chiara Nasti e la foto romantica che non convince: «Indossa “ciabattine” comode per la casa»

di Redazione web

Chiara Nasti è molto seguita sui propri profili social, in particolar modo su Instagram, piattaforma su cui conta due milioni di follower. L'influencer è sempre molto schietta in ciò che dice e nel modo di esprimersi e non teme il confronto con gli hater che le criticano tutto: dagli outfit al suo modo di fare la mamma. Così, anche sotto all'ultimo post social pubblicato, sono comparse diversi commenti al veleno e tanti si sono soffermati su un dettaglio.

Il post Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha sempre espresso grande amore e affetto per la sua famiglia, in particolare, per il marito Mattia Zaccagni e per il loro bambino Thiago. Quindi, da quando è diventata mamma, non è assolutamente raro vedere numerose foto di famiglia su Instagram. Così, è successo anche oggi. L'influencer, il giocatore della Lazio, il piccolino e il cagnolino Twenty sono seduti davanti alla telecamera dello smartphone e, con l'autoscatto, immortalano il dolce momento. Chiara scrive una semplice didascalia: «I miei amori», aggiungendo l'emoticon sorridente e un cuore rosso. Nonostante il post abbia riscosso molto successo, qualcuno, come al solito, ha avuto da ridire. Ecco perché.

I commenti social

L'ultimo post di Chiara Nasti ha attirato l'attenzione degli hater che hanno notato l'outfit dell'influencer.

