Chanel Totti, compleanno extra-lusso con mamma Ilary e Bastian. Ma c'è anche lui: «Mi fai bene al cuore...»

Per festeggiare i suoi sedici anni Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti e di Ilary Blasi, ha scelto un bellissimo hotel a Lugano, in Svizzera. Con lei, insieme alla mamma e il compagno Bastian Müller-Pettenpohl, c'è anche il fidanzato Cristian Babalus. Un tenero e romantico weekend in 4.

Chanel Totti compie 16 anni, gli auguri di mamma Ilary e papà Francesco. Lei risponde e lancia una frecciata

Ilary Blasi, weekend con vista mozzafiato a Lugano: con Bastian c'è anche Chanel

Le foto su Instagram

Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti, ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories con a corredo una romantica didascalia: «Tanti auguri cuore mio, mi fai bene al cuore».

Tra i tanti messaggi di auguri di buon compleanno ricevuti, spicca anche quello di papà Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso ha pubblicato una foto insieme alla figlia accompagnandola con due cuori rossi.

