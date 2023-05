Chanel Totti compie 16 anni, gli auguri di mamma Ilary e papà Francesco. Lei risponde e lancia una frecciata a Noemi Bocchi

di Redazione Web

Chanel Totti compie 16 anni. Un traguardo per la secondogenita della ex coppia Totti-Blasi, che raggiunge il pieno dell'adolescenza. Sui social mancano gli auguri di mamma Ilary e papà Francesco. L'ormai ex coppia più nota d'Italia, Ilary Blasi e Francesco Totti, si sfda a colpi di stories per augurare buon compleanno alla figlia.

Ma la 16enne ha le idee chiare e, oltre a riprendere la story della madre Ilary, la commenta con una frecciatina che ai fan salta subito all'occhio. «Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto» scrive la conduttrice dell'Isola a corredo di una foto del 2007 di lei incinta. Ed ecco che riprendendo gli auguri sul suo profilo, Chanel scrive: «L'unica per me, ti amo con tutta me».

La frecciata

Le parole di Chanel sembrano proprio fare da frecciatina alla nuova compagna del padre, Noemi Bocchi.

Questo commento di Chanel arriva dopo tanti gossip e sembra confermare quanto detto prima. Evidentemente, la piccola ha voluto mettere a tacere tutti, sottolinenado che Noemi non sarà una "madre" per lei, perchè esiste solo Ilary. Sarà davvero così?

Gli auguri

Anche il Pupone ha dedicato alla figlia una story: una foto in cui si vede Chanel bambina e lui super sorridente, Cuoricini e sorrisi per entrambi: un amore forte e solido che spesso i due mostrano ai fan anche giocando su TikTok o facendo sketch divertenti.

