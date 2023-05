Ilary Blasi, weekend con vista mozzafiato: il mistero (risolto) su chi è con lei

di Redazione Web

Un weekend a Lugano. Ilary Blasi si concede qualche giorno di relax prima della nuova puntata dell'Isola dei Famosi. E sceglie un posto magico e immerso nella natura: Lugano, in Svizzera. Un panorama mozzafiato s'intravede dalla finestra ripresa dal cellulare e pubblicata nelle stories Instagram dell'ex signora Totti. Lei, di spalle, indossa un cappellino bianco, una t shirt bianca e dei pantaloni scuri. Beve una tazza di caffè e ammira il panorama. Una story da perfetta influencer si potrebbe definire. Ma con chi sarà ? Solo col suo Bastian?

Aurora Ramazzotti, poppata a Cesare mentre si fa bella dal parrucchiere Coppola. Gli hater: «Non tutti hanno questi privilegi»

Tommaso Zorzi, dal prof che gli diceva «sei utile come la Barbie di Anna Frank» alla tazza "Franzoni". Cosa ha detto

ln compagnia

Basta andare sul profilo della figlia Chanel, per capire che con Ilary non c'è solo il nuovo compagno.

Il balletto

Proprio ieri, infatti, le donne di casa Totti ballavano su Instagram insieme. Ilary Blasi ha pubblica un video insieme alle sue figlie Isabel e Chanel un video in cui eseguono correttamente una coreografia su TikTok. «Ormai l'ho imparato...» scriveva la conduttrice sul video del balletto. Più che madre e figlie sembrano tre sorelle. Dalla piccolina Isabel, alla secondogenita Chanel, per finire a mamma Ilary: tutte e tre molto simili. Top, pantaloni e una chioma folta e bionda. Et voilà, il trio è perfetto. Dunque, il trio passerà il weekend a Lugano?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA