Chanel Totti in vacanza a Napoli, la foto scatena gli haters: «Ma a scuola non ci vai mai?»

Baciata dal sole di Napoli. Chanel Totti sta trascorrendo dei giorni di pieno relax nel capoluogo campano. A mostrarlo è lei stessa nelle stories Instagram del suo profilo dove prima fotografa una tavolata di amici, taggando il posto della cena, e nella successiva pubblica un suo scatto seduta sul lungomare. Biondo platico, outfit leggero per resistere alle temperature calde di Napoli e occhiali da sole. Una normale giornata al mare, se non fosse che è lunedì e in molti si chiedono il motivo per cui la secondogenita di Ilary Blasi e Totti non sia a scuola. «Ma non va a scuola?» si legge tra i commenti al post.

Gli scatti

Non è la prima volta che Chanel è in giro per l'Italia. A volte è con in vacanza col padre, altri con la madre, oppure, come in questo caso, sembra essere in compagnia degli amici. E non è neanche la prima volta che la figlia di Totti venga presa di mira dagli haters, anche solo per il modo di vestire o l'aspetto fisico.

Gli attacchi al veleno

«La mela nn cade mai lontano dall albero » si legge e ancora: «vai a scuola,e fai la ninna», «per favore metti una foto che sei seduta tra i banchi di scuola sommersa tra mille libri», «A 30 anni cosa diventi? Amazza che precocità..». Basta scorrere sotto i post di Chanel per trovare milioni di commenti del genere. Spesso la 15enne non risponde o, altre, manda frecciate tramite post o frasi dirette per zittire tutti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 17:02

