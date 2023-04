Chanel Totti pazza di papà Francesco, stampa la foto con lui sulla maglia ma dimentica Ilary: ecco perché

di Redazione Web

Non è una novità il forte legame tra Francesco Totti e i figli. E Chanel, sempre più pazza di suo papà ha stampato l'amore su alcuni cuscini. Nelle sue stories Instagram, la secondogenita di Totti e Ilary, ha pubblicato delle foto di due stampe sui cuscini e nelle immagini ci sono lei e il padre Francesco. E non solo. Nella prima foto, in basso c'è il play con la canzone di Antonello Venditti "Unica", la canzone che Totti aveva dedicato alla mamma.

Amici 22, l'eliminato della settima puntata: i social esultano. Super ospite Emma Marrone

Ida Platano e Alessandro Vicinanza vanno a convivere, il primo passo verso il matrimonio e la risposta alle voci di crisi

Il codice

Nessuna traccia di mamma Ilary nelle foto. In molti si chiedono perché Chanel abbia scelto solo il padre per le foto da stampare sugli oggetti. O forse ci saranno altri gadget su cui stamperà le foto con la madre? La 15enne ha già intrapreso la strada dell'influencer: infatti, sotto le foto c'è il codice sconto col suo nome. La figlia di Ilary, che cresce a vista d'occhio, ha iniziato a collaborare con alcuni brand e siti sponsorizzandone i contenuti e permettendo ai suoi follower di risparmiare con un codice preciso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA