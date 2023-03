Chanel Totti, spensierata e lontana dai rumors: cosa accadrà quando inzierà l'Isola?

di Redazione web

Sembra serena e spensierata Chanel Totti che, su Instagram, pubblica stories e post a più non posso. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi cresce in piena tranquillità e sembra non subire le critiche degli haters e tutti i rumors che circolano intorno alla separazione dei genitori. Su Instagram, Chanel pubblica due stories : nella prima c'è il suo adorato cagnolino che dorme sul divano e lei stessa commenta con «La bellezza». Nella seconda, invece, si sta scattando un selfie allo specchio e mostra il suo abbigliamento sportivo con tanto di cappellino e scarpa ginnica.

Chiara Ferragni vola in Africa con Chiara Biasi: «Hanno perso le nostre valigie». Cosa è successo

Gf Vip, Edoardo Tavassi nella bufera: il gesto che indigna i fan di Nikita Pelizon

I pronostici

A breve comincerà la nuova edizione de l'Isola dei famosi: cosa succederà? I figli degli ex coniugi Ilary e Francesco sono già esposti molto, e ora che i fari saranno nuovamente accesi su di loro cosa accadrà?

Le polemiche prima del programma

Manca poco all'inizio de L'Isola dei Famosi ma le polemiche non tardano ad arrivare. Sembra che tra i naufraghi sia scoppiata una vera e propria rivolta. I concorrenti già certi del cast si sarebbero lamentati per il possibile ingresso di un altro elemento che non sarebbe loro gradito, al punto da arrivare a chiedere alla produzione l'estromissione del suddetto concorrente dal programma. Secondo il settimanale Nuovo Tv i concorrenti avrebbero organizzato una vera e propria rivolta nei confronti di un potenziale concorrente del reality show. C’è chi ha chiesto l’estromissione dal gioco, chi invece ha minacciato di ritirarsi se ci fosse stato anche lui, costringendo di fatto la produzione ad allontanarlo dal cast. Non si sa chi sia il concorrente in questione, ma dalle indiscrezioni emerge che si tratterebbe di un cantante napoletano con un problema di tipo fisico. Il problema in questione sarebbe il forte odore di sudore che emanerebbe il soggetto in questione. La produzione non si è espressa a riguardo e quanto affermato è solo un'indiscrezione che potrebbe anche non essere confermata.

I concorrenti

Ad oggi il cast de L'Isola dei Famosi resta composto da: Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato, Giulia Salemi, Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA