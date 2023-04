Ilary Blasi e Bastian, vacanza a Marrakech e incontro inaspettato al ristorante

di Redazione Web

Ilary Blasi ha festeggiato il suo 42esimo compleanno in un lussuoso ristorante a Marrakech. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è fuggita per qualche giorno dalla caotica Roma per festeggiare insieme al suo Bastian in Marocco. Dopo la cena a lume di candela, i due hanno avuto un incontro inaspettato al ristorante... Di chi si tratta?

La vacanza a Marrakech

Due biglietti per una meta da sogno: Ilary Blasi e il suo compagno Bastian Muller hanno scelto di trascorrere qualche giorno in Marocco. L'occasione è speciale: Ilary Blasi, infatti, ha spento 42 candeline e per l'occasione il suo compagno Bastian Muller le ha regalato una cena romantica a lume di candela.

La location della cena era spettacolare: un tavolo imbandito per due, circondato da candele e lanterne che hanno reso più calda e sensuale l'atmosfera già esotica, dato che i due sembravano essere all'interno di un tempio indiano.

L'incontro speciale

La coppia ha trascorso la giornata in giro a visitare la città. Durante la tappa al ristorante, Ilary e Bastian hanno fatto un incontro speciale. Si tratta di Nicola Savino, collega della conduttrice, che con una Instagram stories ha scherzato con i due per la lussuosa cena della sera precente.

L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi ha chiesto, ironicamente, alla Blasi «l'indirizzo del giro pizza» dove sono stati per il suo compleanno. «Se non sbaglio era tutto a un euro, era un all you can eat», ha scherzato Savino. Ilary tra le risate ha replicato: «Sì... una cosetta da poco».

