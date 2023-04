Ilary Blasi, gli auguri di Chanel Totti alla mamma: «Non cambiare mai»

di Redazione web

Ilary Blasi oggi, 28 aprile, compie 42 anni e dopo la cena romantica con Bastian, anche la figlia Chanel Totti le ha dedicato un dolce pensiero. In questo momento la conduttrice è impegnata con l'Isola dei Famosi che è cominciata ufficialmente il 17 aprile scorso. Ilary, poi, sta procedendo con le pratiche di divorzio dall'ormai ex marito Francesco Totti: è proprio di alcuni giorni fa la notizia che a lei andranno la villa all'Eur, la custodia dei figli e 12 mila euro al mese.

La dedica di Chanel Totti a mamma Ilary

Per festeggiare il compleanno di mamma Ilary Blasi, Chanel Totti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune storie che la ritraggono, prima, da bambina insieme alla conduttrice e, poi, da adolescente in uno scatto più recente. Chanel ha, quindi, scritto: «Auguri, non cambiare mai», aggiungendo anche un cuoricino rosa. Mamma e figlia sono molto legate, anche se, preferiscono mantenere alta la privacy attorno al loro rapporto. Inoltre, Chanel assomiglia moltissimo a Ilary e ogni volta che posta una foto sul proprio profilo Instagram, i follower glielo ricordano.

La cena con Bastian

Oltre a Chanel Totti, anche Bastian Muller ha riservato degli auguri speciali a Ilary. L'imprenditore tedesco, postando una foto con la fidanzata, ha scritto: «Buon compleanno amore mio».

