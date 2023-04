Ida Platano e Alessandro Vicinanza vanno a convivere, il primo passo verso il matrimonio e la risposta alle voci di crisi

di Redazione Web

Altro che crisi. Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo l'esperienza a Uomini e Donne stanno già pensando di andare a convivere e di continuare così a viversi giorno dopo giorno, lontani dalle telecamere. In un'intervista di coppia rilasciata al magazine del programma, i due hanno smentito ufficialmente la presunta crisi e hanno confessato che stanno pensando alla convivenza in una città nuova per entrambi. Per ricominciare da zero, ma insieme.

«Direi che siamo in una fase avanzata - ha dichiarato Alessandro - il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. È un amore forte, diverso dalle altre storie che ho avuto in passato anche per la distanza che ci divide. Noi ci vediamo comunque ogni fine settimana, ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrare davvero pochi», queste le parole rilasciate a Uomini e Donne Magazine.

«L'amore è fortissimo e di conseguenza proprio da poco abbiamo iniziato a discutere di progetti più profondi, importanti, ma è presto per condividerli», ha dichiarato Ida. Le intenzioni sembrerebbero proprio quelle di annullare la distanza tra i due per viversi ancora più da vicino: «Più il rapporto va avanti più inizi a sentire la necessità di avere la persona che ami accanto, è normale. Stiamo pensando a Roma oppure a Firenze... l'importante è che sia una città nuova per entrambi, dove cominciare la nostra vita insieme», hanno concluso i due annunciando dunque che presto si sposteranno in una nuova casa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 12:28

