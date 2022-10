Ilary Blasi multata dopo il video fuori al negozio Rolex: cosa è successo all'ex moglie di Totti

Tutti ormai conoscono la vicenda dei “Rolex rubati”. Ilary Blasi è stata accusata dall’ex marito Francesco Totti di avergli sottratto, con la complicità di suo padre, una collezione di orologi di altissimo valore. Lei ha risposto in maniera ironica, postando nelle sue Instagram Stories un video girato di fronte ad un negozio dei noti orologi svizzeri nel quale ha taggato l’eterno capitano della Roma.

La multa

Ebbene, il video ironico di Ilary è finito malissimo: la conduttrice televisiva è infatti stata multata dalla polizia locale, e il momento è stato catturato da Chi. Quale sarà mai il motivo? E perché quello scherzo, alla fine, le è costato caro?

