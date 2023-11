Carol Alt sbarca su OnlyFans a 62 anni: «Foto di nudo, ma con gusto». E i fan sono già pazzi di lei

di Alessia Di Fiore

Carol Alt, 62 anni è sbarcata su OnlyFans e in un'intervista rilasciata a Page Six ha dichiarato che in questo modo, finalmente, potrà avere il controllo sulla propria immagine: «Quarantaquattro anni di lavoro, e non possiedo una delle mie foto» ammette.

Carol Alt su OnlyFans

Poi afferma che non sarà un account con scatti volgari, ma di foto di nudi "sexy e belli": «Ci sono alcune foto di nudo, ma fatte con gusto», afferma la modella. L' attrice ha saputo della piattaforma dalla sua amica Denise Richards «Vorrei che la gente sapesse come sono oggi, l'età non mi definisce».

Carol Alt vide la sua carriera decollare all' età di 18 anni: lavorava in un ristorante come cameriera, quando un fotografo la notò e le offrì un lavoro come modella. Da lì la firma del contratto con l'agenzia Elite e la grande carriera che la portò a diventare una delle modelle di punta negli anni '80.

