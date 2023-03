Carol Alt, lacrime a Verissimo: «Non festeggio Natale da quando è morto mio papà»

di Redazione web

Carol Alt si è confidata a Verissimo, dove ha parlato della sua vita, della sua carriera e dei suoi amori. L'attrice si è raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin e ha ripercorso alcune delle esperienze che più l'hanno segnata come ad esempio la morte del papà (avvenuta nel giorno di Natale) e la perdita di Ayrton Senna.

L'intervista di Carol Alt

Carol Alt a Verissimo ha raccontato che senza la sua famiglia non avrebbe potuto fare nulla di tutto ciò che ha fatto. L'attrice era molto legata al papà: «Purtroppo mio papà Anthony è morto il giorno di Natale lasciandoci soli e con un grande dolore. Dopo la sua scomparsa, io non ho festeggiato il Natale per molti anni perché quel giorno mi metteva solo tristezza. Poi, con gli anni, ho imparato a convivere con il dolore e da poco ho ricominciato a festeggiarlo con i miei nipotini».

L'amore con Ayrton Senna

La vita di Carol Alt non è stata segnata solamente dal dolore per la morte del papà ma anche dalla perdita del suo grande amore Ayrton Senna: «Io con lui ho conosciuto l'amore vero, solo che la nostra non era una relazione ufficiale perché io all'epoca ero sposata. Se Ayrton non fosse rimasto vittima di quel terribile incidente, sono sicura che tra noi sarebbe potuta durare per sempre. Ero vicina a lasciare mio marito per stare con lui».

