Sesso con 300 uomini in un anno, e adesso ha una nuova sfida di appuntamenti

La modella Annie Knight, ha ammesso di essersi posta una sfida all'inizio dello scorso anno, quella di fare sesso con 300 uomini in un anno, ed è rimasta fedele alla promessa conquistandosi un nuovo record.

Annie è solita documentare le sue uscite attraverso il suo account Tiktok, grazie al quale è diventata piuttosto famosa... di recente la modella ha dichiarato di essersi prefissata un nuovo obbiettivo, quello di uscire con 25 uomini in 25 settimane, per trovare la sua anima gemella.

Ha ammesso però ai suoi follower, di essere rimasta delusa da molti di loro, alcuni avevano mentito sul loro aspetto o sulla loro età, altri trattavano male i camerieri e questo la faceva scappare in meno di cinque minuti... insomma pare che la ricerca dell'amore non sia facile neanche per Annie.

I suoi follower, si sono ormai affezionati ai resoconti dei suoi appuntamenti e chiedono nei commenti di saperne di più, altri si propongono per uscire con la modella australiana.

In un video la modella ha raccontato che la chiave per trovare il giusto partner è raccontare la sua carriera e vedere come reagisce... si da il caso che Annie sia una star di Only Fans e che dal sito guadagni più di 2 milioni di dollari l'anno.

Per Annie il suo lavoro non comporta motivo di vergogna, ma è importante che il suo potenziale partner lo riconosca e lo accetti.

