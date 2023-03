La star di OnlyFans non trova un partner: «Nessuno vuole vedere la sua fidanzata sc***ata su internet»

di Redazione Web

«Gli uomini non vogliono una storia seria con me perchè sono una pornostar». È lo sfogo di Billie Beever, una delle creator di OnlyFans più affermate in Australia, che in un video postato su TikTok ha lamentato un trattamento particolare nella vita di tutti i giorni. «Mi dicono di divertirsi con me, che sono la donna ideale, ma poi quando cerco di avere una relazione seria, dicono che non possono star con me a causa del mio lavoro», afferma. Una situazione che sembra toccare vette di crudeltà francamente incomprensibili, perché alcuni uomini sembrano rifiutare le sue avances romantiche e le dicono che in assoluto “non sarà mai una moglie”.

Il video virale di Billie Beever sui social

Nel video pubblicato e diventato virale sui social la ragazza, che è una mamma single, esprime la sua frustrazione per le difficoltà di trovare un compagno di vita per costruire una storia seria e duratura: etichettare, non voler conoscere una persona o bloccare una relazione sul nascere non sempre è la giusta soluzione, lamenta Billie. «Ho scoperto il motivo per cui gli uomini non possono uscire con me. Dicono che non possono avere una relazione con me a causa della mia storia e del mio passato. Abbiamo tutti un passato, l’unica differenza è che il mio è stato filmato da una videocamera».



Il messaggio pubblicato sui social della ragazza è stato visto da decine di migliaia di persone e sono stati tanti i commentatori che le hanno fatto complimenti e offerte. Eppure Billie continua a ribadire: se vogliono fare sesso va bene, altrimenti anche loro si vergognano di me. «Uno degli uomini con cui sono uscita mi ha detto: con te ci si diverte, ma nessuno vorrebbe vedere la propria compagna che viene scopata su internet».

@billiebeever_ But seriously im going to start sharing my real life conversations with people i have cos this shit blows my mind ♬ original sound - ✨BILLIE BEEVER✨

