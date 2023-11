Carla Bellucci incoraggia la figlia 14enne a ricorrere alla chirurgia plastica: «Se sei brutta non farai mai strada nella vita»

di Hylia Rossi

La modella, influencer e star di Only Fans Carla Bellucci torna a far parlare di sé e del suo stile di vita. Già nel 2019 era sulla bocca di tutti per aver mentito e fatto credere di essere clinicamente depressa pur di rifarsi il naso a spese del servizio sanitario nazionale. In TV, poi, aveva ammesso: «Ho mentito, si, ma ho un lavoro e sono nata qui, non penso di aver fatto nulla di sbagliato».

Ora, la 44enne inglese pensa al futuro della figlia, che a quanto pare non essendo particolarmente portata per la vita accademica, dovrà ricorrere necessariamente al suo aspetto fisico pur di concludere qualcosa: «Dovrà essere perfetta, le persone brutte non arrivano da nessuna parte al giorno d'oggi».

Carla Bellucci, il regalo ai fan: «Investirò denaro per creare una bambola a mia immagine e somiglianza. Passerete la notte con me»

Carla Bellucci e i consigli "materni"

Secondo quanto traspare dal resoconto del Mirror, la passione della modella per la bellezza esteriore è stata insegnata alla figlia sin dalla tenera età. In un'intervista, Carla ha affermato che Tanisha, che all'epoca aveva appena 14 anni, non era particolarmente portata per lo studio, motivo per cui ha pensato di incoraggiarla a preoccuparsi del suo aspetto.

Sulla rivista Closer, infatti, afferma: «Non mi importa della sua educazione, cosa a cui invece presto attenzione quando si tratta dei miei figli. Lei dovrà affidarsi al suo aspetto per arrivare da qualche parte nella vita, quindi dovrà essere perfetta. Le persone brutte non arrivano da nessuna parte al giorno d'oggi. Al momento adora le Kardashian e il loro look, con il sedere e il seno grosso e le labbra piene.

Secondo quanto riportato dal The Sun, inoltre, la mamma ha incoraggiato Tanisha a rifare il seno e i denti, oltre ad aver assicurato il suo appoggio nel caso in cui si fosse voluta sottoporre a un intervento di lifting brasiliano del sedere, vale a dire un'operazione chirurgica estremamente rischiosa che costa la vita a un paziente su 3000. In quell'occasione, Carla non si è fatta problemi a parlare del sedere della figlia, a definirlo "piatto" e a dire che sarebbe stato necessario sistemarlo. Naturalmente, ha anche dichiarato che avrebbe provato a far pagare il sistema sanitario nazionale.

Parlando del suo futuro, ora che Tanisha ha compiuto 18 anni, la modella ha detto: «Ha sempre detto che vorrebbe fare un profilo OnlyFans e ieri, quando gliel'ho chiesto, mi ha detto che ci sta davvero pensando».

