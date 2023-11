Gabriela Chieffo, naso rifatto in Turchia ma il risultato divide: «Irriconoscibile»

di Redazione Web

Gabriela Chieffo è tornata dalla Turchia dove si era recata per un intervento estetico. Arrivata in clinica per un'operazione al seno, l'ex Temptation Island ha deciso di rifarsi anche il naso. Dopo i primi giorni a casa, dove non poteva mostrare bene il risultato a causa delle bende, Gabriela ha deciso di pubblicare alcune foto del risultato che, tuttavia, non hanno convinto proprio tutti.

Andiamo a scoprire che cosa hanno detto i suoi follower.

Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, la foto romantica smentisce la crisi

Temptation Island, Gabriela e Giuseppe si sono lasciati? Lei ha smesso di seguirlo sui social

Gabriela Chieffo, il risultato della rinoplastica

Il risultato della rinoplastica di Gabriela Chieffo ha diviso molto i pareri dei follower su Instagram e su X. «Ma sei irriconoscibile!» le ha scritto una fan, mentre un altro utente ha difeso la ragazza ricordando che serve almeno un anno prima di poter giudicare l'operazione di chirurgia estetica: «il naso deve assestarsi ancora, non potete dire che non vi piace perché è ancora gonfio».

La reazione di Gabriela

Gabriela Chieffo ha commentato le varie critiche degli hater con una semplice frase: «Prima mi chiamavate Gargamella e adesso dite che sono rifatta male.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA