Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, la foto romantica smentisce la crisi

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono stati al centro del gossip nelle ultime ore. Infatti, alcune storie Instagram di lei e, il fatto che non seguisse più lui sul social, avevano fatto insospettire i fan della coppia. I due ex concorrenti di Temptation Island starebbero preparando il matrimonio che, come annunciato a Verissimo, avverrà nel corso del prossimo anno. Gabriela e Giuseppe, con le immagini più recenti postate sui rispettivi profili, hanno smentito le voci di una rottura.

Le storie Instagram di Gabriela e Giuseppe

Visti i trascorsi a Temptation Island, gli utenti social non si sono troppo insospettiti alla notizia di una probabile rottura tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, tuttavia, tutti sanno che i due convoleranno a nozze nel 2024 e, proprio questo, è parso strano ai loro fan. Niente paura, però, perché i due fidanzati non hanno né litigato e non si sono neppure separati: la coppia ha postato varie foto e video insieme su Instagram. A corredo della prima immagine, Giuseppe ha scritto: «Non ci siamo lasciati», taggando la fidanzata e aggiungendo un cuore rosso.

Poi, Gabriela ha postato un'immagine in cui stringe la mano del suo futuro marito e, infine, Giuseppe ha risposto a una domanda di un follower che chiedeva quando fisseranno la data del matrimonio. L'ex concorrente di Temptation ha risposto: «Il 18 novembre», aggiungendo un cuore rosso.

Gabriela Chieffo è molto attiva sui social e non teme certo le critiche dei suoi hater che hanno commentato negativamente il fatto che si sia sottoposta a interventi di chirurgia estetica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 13:20

