Gabriela Chieffo in ospedale: l'operazione chirurgica con Giuseppe Ferrara al suo fianco

di Redazione web

Gabriela Chieffo è diventata molto nota al pubblico televisivo dopo la sua partecipazione a Temptation Island insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara. Dopo un percorso molto travagliato, i due ragazzi hanno deciso di uscire separati, ma si sono ritrovati poco dopo lontani dalle telecamere. Durante la loro apparizione a Uomini e Donne, Giuseppe ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Gabriela che, tra le lacrime ha detto di sì.

I fan avevano già notato che la ragazza, da quando ha acquisito notorietà si è concessa alcuni sfizi, soprattutto estetici, come il filler alle labbra e altri piccoli interventi. Proprio ieri, Gabriela è partita per Istanbul per un'operazione chirurgica, insieme al compagno Giuseppe che la supporta nelle sue scelte.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Gabriela Chieffo dimagrita 45 chili, la foto: «Ecco come ero prima di scoprire i tradimenti di Giuseppe Ferrara»

Gabriela Chieffo, confessione a Verissimo: «Ho avuto un crollo e così ho perso 45 chili»

Gabriela Chieffo, l'intervento chirurgico

Gabriela Chieffo ha raccontato ai suoi fan di aver deciso di intraprendere questo viaggio fino in Turchia per un intervento chirurgico a cui si sta sottoponendo proprio in queste ore. Giuseppe Ferrara è sempre con lei e, come mostra la stessa ex Temptation Island, mentre dorme sul letto d'ospedale accanto al suo.

L'operazione chirurgica a cui si è sottoposta la fidanzatina è, molto probabilmente, un intervento al seno.

I fan avevano già criticato l'eccesso di interventi chirurgici ai quali Gabriela era andata incontro per piacersi di più, ma lei non ha mai dato troppa importanza a questi commenti, continuando per la sua strada e facendo quello che la rende più felice.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA