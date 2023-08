Barbie, Margot Robbie e il suo più grande rimpianto: «Avrei dovuto farlo»

di Redazione web

Barbie è uscito nelle sale cinematografiche italiane ormai da più di due settimane, ma la "Barbie mania" non accenna a fermarsi, anzi. Proprio per questo continuano ad uscire sui social alcune interviste inedite svolte da Margot Robbie con alcune testate americane esclusive. Tra queste, c'è uno spezzone in cui Margot avrebbe confessato quale è il suo rimpianto più grande che si porta dietro dalla fine delle riprese del film Barbie e i fan sono assolutamente d'accordo con lei.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Margot Robbie ha confessato: «Avrei dovuto farlo»

Margot Robbie ha raccontato i suo più grande rimpianto sul set cinematografico con Ryan Gosling. Ha detto: «Sono stata presa in giro da tutte le amiche che mi hanno detto: hai lavorato per mesi con Ryan Gosling e non sei riuscita a strappargli neanche un bacio».

Eh già, Margot in fondo, è una semplice ragazza, fan dell'attore che avrebbe voluto ricevere un bacio dal suo Ken. Ma Greta Gerwig, la regista, aveva altri piani in mente per Barbie e Ken e no, non si trattava di una storia d'amore come in molte pensavano.

