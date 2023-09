Barbara D'Urso, il suo rientro in Italia: «Torna da uno dei suoi primi amori»

di Redazione web

È tutto vero, Barbara D'Urso sta per tornare in Italia dopo essersi trasferita a Londra solo qualche settimana fa. Il rientro, è vero, non sarà molto presto, anzi. Eppure per i suoi fan che la continuano ad acclamare e a richiederla a gran voce a Pomeriggio 5, questa è una bellissima notizia. La conduttrice aveva scelto il tè inglese al suo solito "caffeuccio", ma adesso è pronta a tornare in Italia, per un nuovo progetto che la vedrà ancora di più a contatto con i suoi amati spettatori e fan.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quando la potremo rivedere.

Il nuovo progetto

Barbara d'Urso ha annunciato sulle sue storie di Instagram che tra qualche settimana tornerà in Italia per un progetto a cui lei tiene moltissimo, che la riporterà a uno dei suoi primi amori: il teatro.

Il rientro è fissato poco prima del 3 novembre, giorno del primo spettacolo di Taxi a 2 piazze, la commedia degli equivoci di Ray Cooney, uno show teatrale che l'aveva già portata in giro per l'Italia.

L'appuntamento è al teatro Alfieri di Torino, il 3 e 5 novembre, ma non si esclude che si possano aggiungere altre date.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 08:45

