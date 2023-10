Audrey Hepburn, all'asta la collana di perle indossata in Vacanze Romane

di Redazione web

Avete presente la collana di perle che Audrey Hepburn indossava nel film Vacanze Romane (1953)?

Dal mese prossimo questo prezioso oggetto, relizzato da Moric Fürst, sarà messo all'asta da Christie's e conta di essere venduto tra i 19mila e i 29 mila dollari nel corso dei giorni dell' asta "Christie’s Jewels Online: The Geneva Edit”che si svolgerà dal 3 al 16 novembre: le offerte apriranno tra quattro giorni.

Il collier di perle appare nell'ultima scena del film, ma non è l'unico oggetto prezioso che vediamo indossato dalla Hepburn nel fim che l'ha portata alla vittoria di un Oscar, in numerose scene Audrie ha avuto il piacere di adornarsi di gioielli e vestiti preziosi realizzati dai più importanti designer del mondo.

Ma in fondo, da una signora che fa colazione da Tiffany, cosa ci si aspetta se non una fortissima passione per i gioielli?

Oltre alla collana di perle, saranno messi all'asta altri rarissimi gioielli di Cartier, Van Cleef & Arples e di Boucheron, insieme a numerose pepite d'oro.

