Compleanno del magnate giapponese, 7 giorni di festa nel più grande albergo e nei due teatri storici di Palermo. Attesi 1.500 ospiti

C’erano un giapponese… no, stavolta non ci sono – come nelle barzellette che andavano alla grande un tempo – l’americano, il tedesco, il francese e l’italiano. C’è soltanto il giapponese ed esattamente Kaoru Nakajima o meglio Kaoru Nakajima-san come usa nel Paese del Sol Levante al posto del nostro “signor”. Magnate planetario di quello che è chiamato marketing piramidale (il vecchio sistema di vendita porta a porta, dal venditore al consumatore che a sua volta diventa venditore anch’egli), Nakajima sbarcherà a Palermo il prossimo fine settimana insieme ad un migliaio di ospiti (si immagina dirigenti delle sue numerose aziende nonché parenti e amici) per festeggiare il suo 70° compleanno. Avrebbe dovuto farlo nel 2020, poi la pandemia mandò tutto all’aria ma il ricco uomo d’affari nipponico non ha voluto rinunciare a festeggiare a Palermo che avrebbe conosciuto (secondo alcune voci) grazie alla celebre sfilata, durata più giorni, di Dolce & Gabbana che monopolizzò piazze, monumenti e palazzo storici del capoluogo siciliano. Non è dato sapere se fosse presente egli stesso o se qualche familiare, amico o socio gli abbia decantato così bene le bellezze panormite da fargli decidere che qui avrebbe dovuto svolgersi la festa.

Il clou delle frenetiche giornate (sulle quali c’è un riserbo piuttosto stretto) dovrebbe essere tra venerdì 3 e domenica 5 novembre ma alcuni ospiti già da domani potrebbero arrivare alla… spicciolata in modo da poter ammirare anche privatamente la città e i dintorni, in primo luogo Monreale. Per farli stare a proprio agio, Nakajima ha affittato l’intera Villa Igiea, l’albergo extralusso affacciato sul mare all’ombra di Monte Pellegrino che fu uno dei gioielli e dei vanti della famiglia Florio, riservando per sé ovviamente la suite più elegante. Per tutti gli altri sono state prenotate ampie porzioni di hotel di categoria superiore della città, dislocati nel centro storico. Naturalmente, l’imprenditore giapponese ha riservato spazio anche agli affari e ai festeggiamenti veri e propri. Si terrà sicuramente un convegno con i maggiori clienti delle sue aziende per illustrare novità commerciali e conseguenti strategie di diffusione e vendita. Per quel che riguarda la festa, Nakajima ha affittato i due più grandi teatri della città: il Massimo, tempio della lirica, terzo teatro d’opera per grandezza in Europa dopo la Staatsoper di Vienna e l’Opéra di Parigi, e il Politeama Garibaldi, entrambi gioielli di quella Palermo capitale della Belle Epoque tra la fine dell’800 e gli inizi del secolo scorso. Domenica al Massimo avrà luogo dalle 14 alle 19 un concerto che vedrà impegnato, accompagnato da un’orchestra, Matteo Bocelli, astro nascente del genere lirico-pop, figlio di Andrea (in Giappone, si sa, sono pazzi per questo repertorio).

Event director della parte spettacolo è Jimmy Pallas, da mezzo secolo uno dei più grandi organizzatori internazionali di grandi manifestazioni musicali e concerti, collaboratore e amico di star mondiali, da Elton John a Bruce Springsteen, da Celine Dion a Prince.

