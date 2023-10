Lady Diana, la casa d'infanzia della principessa in affitto: «A disposizione maggiordomo e chef privato»

di Redazione web

La casa d'infanzia della principessa Diana sarà messa in affitto per brevi vacanze. Ebbene sì, Althorp House, la splendida residenza della famiglia Spencer nel Northamptonshire, verrà messa ufficialmente in affitto su alcuni siti di affitti brevi di lusso, con tanto di maggiordomo, chef privati, servizio di pulizia e concierge.

La casa di Diana in affitto

La dimora è affittabile su Elysian Estate,s un portale di prenotazione per soggiornare in delle residenze esclusive nel Regno Unito. Sul sito sono stati elencati i motivi per cui scegliere Althorp per un weekend di lusso. «Cammina sulle orme di re e regine, festeggia in un ambiente spettacolare, meravigliati del senso della storia e delle opere d'arte e dormi nel puro lusso».

Chi è fan della Principessa Diana, potrà immaginare di vivere come lei, caminare per i corridoi della sua vecchia casa e goderne l'esperienza a pieno.

Il luogo di sepoltura di Diana, verrà chiuso al pubblico per garantire la privacy.

