Lady Diana, il retroscena dietro l'intervista alla BBC: «Era allenata». Cos'ha rivelato un membro della troupe

Un membro della troupe televisiva coinvolta nella produzione della famosa intervista della BBC del 1995 a Lady Diana, ha rivelato che Martin Bashir avrebbe dedicato molto tempo ad allenare Diana per l'intervista. In particolare, Bashir avrebbe contribuito a farle pronunciare la famosa frase riguardante James Hewitt, in cui affermava che lo «adorava».

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

The Crown, le prime immagini inedite dell'ultima stagione: da Lady Diana e Dodi a William e Harry

Questa specie di addestramento sarebbe stato messo in atto ripetutamente nei mesi precedenti all'intervista, compresi pranzi e viaggi in macchina che Lady D e Martin Bashir avrebbero fatto insieme. Come tutti ricordano, l'intervista si è svolta nell’appartamento della Principessa a Kensington Palace. E, una nuova commedia teatrale intitolata "The Interview", sta per debuttare a Londra con l’obiettivo di raccontare proprio come Bashir avrebbe istruito la principessa prima dell’intervista-confessione. Tuttavia, nemmeno l'autore della commedia, il giornalista Jonathan Maitland, è riuscito a confermare con assoluta certezza se la celebre frase, ormai leggendaria, "Eravamo in tre in questo matrimonio" sia stata inventata da Diana stessa o da qualcun altro. Durante quell'intervista, la principessa ha parlato apertamente della sua relazione con James Hewitt, confessando di essersi sentita delusa quando lui stesso avrebbe contribuito a scrivere un libro sulla loro storia, intitolato "Princess in Love".

Photo Credits: Kikapress music by Korben





Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA