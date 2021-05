Arisa e Andrea Di Carlo, è nuovo addio. Lui la lascia su Instagram: «Cerca di essere felice, provaci senza di me»

La storia d’amore fra Arisa e Andrea De Carlo è di nuovo finita. Stavolta è Andrea De Carlo a lasciare Arisa attraverso il social, con un post su Instagram: “Cerca di essere felice, provaci senza di me”.

Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati

Fra Arisa e Andrea Di Carlo continua il tira e molla. La coppia non è nuova a improvvisi addii e recetemene la cantante ha dovuto postare delle foto col fidanzato per smentire l’ennesima voce di crisi profonda. Una voce un po’ profetica vista la condivisione di Andrea Di Carlo, che annuncia sul social la fine (l’ennesima) della relazione. Da Instagram ha postato la locandina del film “La solitudine dei numeri primi” diretto da Saverio Costanzo e tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Giordano, seguita dalla didascalia di addio: “In senso metaforico – ha scritto sul social - i numeri primi rimandano alla solitudine, in quanto sono quei numeri che sono divisibili solo per se stessi e per zero, ossia che non hanno relazioni con altri che non con se stessi e con il nulla. Mi è capitato di innamorarmi di un numero primo perché l amore capita e basta , io però sono divisibile , ho relazioni con gli altri e detesto il nulla quindi per me e’ impossibile stare con un numero primo . Ma in fondo per una star e’ facile sentirsi un numero primo , ed io non posso biasimare nessuno ne giudicare . Chi e’ senza peccato scagli la prima pietra ( dice il Vangelo ) .

Andrea Di Carlo, dopo aver annunciato l’addio ad Arisa, spera in futuro di trovare l’amore: “Spero di trovare prima o poi un vero numero primo che abbia la forza e L audacia , di mettere la relazione al primo posto , che sia in grado di comprendere ed accogliere le mie debolezze ma anche di saper dire dei no quando serve , perché i NO aiutano a crescere . Ho letto di me , ho letto di noi. Lei e’ un numero primo io no . Cerca di essere felice @arisamusic, provaci ora ma senza di me .#buonavita”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA