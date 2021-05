Isola 2021, Manuela Ferrera e Matteo Diamante: «Durante la quarantena ci ha provato. Non ho ceduto e me l’ha fatta pagare»

Manuela Ferrera dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021 racconta un retroscena sul collega naufrago Matteo Diamante. Emanuela Ferrara, Matteo Diamante e altri concorrenti sono sbarcati sull’Isola 2021 a gioco in corso ma l’avventura della showgirl non è durata molto: “Mi ha fatto la guerra – ha raccontato - Durante la quarantena lui ci ha provato, non ho ceduto e me l’ha fatta pagare”.

Isola 2021, Manuela Ferrara e l'indiscrezione su Matteo Diamante

Manuela Ferrera infatti, prima di sbarcare sull’Isola dei Famosi 2021 ha fatto la quarantena con Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante, che le avrebbe fatto delle avances a cui lei non ha ceduto: “Sono entrata dopo – ha raccontato a “Casa Chi” su Instagram - appena arrivata ho combinato più caos di tanti che stavano da tempo. Alcune donne si sono mostrate simpatiche, come Miryea. Rosaria ed Emanuela invece mi hanno fatto la guerra dall’inizio. Anche Matteo, che durante la quarantena ci ha provato. Io non ho ceduto alle sue lusinghe e me l’ha fatta pagare”.

Manuela Ferrera nella sua breve esperienza in Honduras è stata molto vicina ad Awed, che aveva già “conosciuto” prima del naufragio: “Avevamo iniziato questa frequentazione epistolare, che non si era concretizzata per volontà di entrambi. Anche perché in quel periodo ero fidanzata con Enrico Romeo, un ex di Aida Yespica. Awed era pelle e ossa e ho preferito lasciar perdere...”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA