Patrizia Pellegrino, l'appello commosso per la figlia malata: «Fateci partecipare al Grande Fratello Vip»

Patrizia Pellegrino fa un appello ad Alfonso Signorini per entrare al Grande Fratello Vip con la figlia Arianna. Patrizia Pellegrino vorrebbe partecipare al reality assieme alla figlia Arianna, affetta da una rara malattia, per farla conoscere e anche per essere “punto di riferimento per quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”.

Patrizia Pellegrino: al Grande Fratello Vip con mia figlia

Patrizia Pellegrino ha già parlato in passato dei problemi della figlia Arianna, oggi 22 anni, affetta dalla nascita da una rara malattia e ora vorrebbe prendere parte con lei alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La reclusione potrebbe essere utile a molte persone: “Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due – ha spiegato Patrizia Pellegrino in un’intervista a “Nuovo” - Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”.

Patrizia Pellegrino aveva parlato della figlia Arianna ospite di Barbara D’Urso: “A sei mesi, nell’ecografia scoprono che Arianna aveva una malattia molto rara, grave, mi hanno detto che non avrebbe mai camminato. Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata mai davanti a nessuna difficoltà. Fa pochi passi, ma è molto autonoma, è la mia gioia più grande, intelligente, furba e sexy. Se è costante nella fisioterapia migliorerà, potrà essere sempre di più autonoma”.

