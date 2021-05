Maria Teresa Ruta scoppia a piangere a Pomeriggio 5 , Barbara D'Urso interrompe il talk: «Che succede?». Oggi nello spazio dedicato al gossip, la conduttrice ha commentato le commoventi parole di Marco Giallini sulla moglie che non c'è più. «Innamorarmi di nuovo? E di chi? Lei era la mia donna e io il suo uomo. Le parlo ancora», ha rivelato l'attore romano in un'intervista al Corriere della Sera.

Terminato il dibattito in studio sulle parole di Giallini, Barbara D'Urso si rivolge a Maria Teresa Ruta per parlare del nuovo fidanzato di Guenda. Ma l'ex gieffina spiazza tutti e scoppia in lacrime. Barbara D'Urso, incredula, interrompe il talk e le chiede spiegazioni. Maria Teresa Ruta commenta così: «L'intervista di Giallini mi ha toccato. Oggi ero a Torino da mia madre e lei parla tutto il giorno con mio padre che non c'è più. E anch'io quando sono a Torino ci parlo sempre».

Barbara D'Urso consola la sua opinionista: «Anch'io parlo sempre con mia madre e mio padre che non ci sono più. Sono momenti bellissimi. Ma adesso ridiamo». La puntata continua.

