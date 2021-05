Fabio Testi, la nuova fidanzata ha 45 anni in meno: «Professoressa di sessuologia. Ero lì per una visita, lei è andata oltre...»

Fabio Testi ha ritrovato l’amore. Per Fabio Testi, 79 anni, la vita sentimentale va a gonfie vele dato che ha trovato una nuova fidanzata, una professoressa di sessuologia che ha 45 anni in meno di lui: “Ero lì per una visita di controllo – ha spiegato - e lei è andata oltre”.

Fabio Testi e la nuova baby fidanzata

Fabio Testi attore, ex gieffino della versione Vip nell’edizione 2020 e noto playboy non smentisce la sua fama e annuncia il fidanzamento con la nuova compagna. Fabio Testi, 80 anni il prossimo agosto, ha infatti raccontato di aver trovato l’amore con un dottoressa di 34 anni ,che sembra aver conosciuto per via di un consulto che poi si è rivelato molto approfondito: “Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia – ha raccontato in un’intervista a Nuovo - sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”.

Fra le ex fidanzate di Fabio Testi (oltre a Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg e un matrimonio con Lola Navarro ) c’è anche Emanuela Tittocchia, che è stata recentmente eliminata dall’Isola dei Famosi 2021 e ha rifiutato di tentare di prolungare la sua avventura sulla spiaggia segreta del reality Mediaset, Playa Imboscadissima.

