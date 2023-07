Andrea Delogu e la copertina fake di "Cavalli&Segugi": la citazione non viene colta da tutti e il risultato è esilarante

di Redazione web

Andrea Delogu è uno dei personaggi televisivi più discussi nelle ultime settimane, grazie alla spigliatezza e alla disinvoltura con cui tiene il palco del Tim Summer Hits, che conduce insieme a Nek, e grazie alla sua ironia sui social, dove si diverte a provocare e a prendersi in giro.

Nell'ultimo periodo i riflettori si sono puntati su di lei, mettendo in luce il suo talento e sono tante le riviste e i giornali che hanno chiesto di averla in copertina. Andrea è solita condividere con i suoi follower su Instagram le sue fatiche televisive e i suoi traguardi, tra questi anche i servizi fotografici delle varie riviste. Ad alcuni hater, tuttavia, tutta questa notorietà non è piaciuta, tanto da commentarle: «Manca solo la copertina di Cavalli e Segugi». Detto fatto.

La conduttrice ha colto la palla al balzo per divertirsi e per citare uno dei film più romantici di sempre, "Notting Hill", con Julia Roberts e Hugh Grant, ma non tutti sembra abbiano colto il riferimento e il risultato è stato un po' confusionario, ma di sicuro esilarante. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Andrea Delogu e la citazione incompresa

Andrea Delogu ha pubblicato una copertina finta della rivista "Cavalli e Segugi" e una caption che riprendeva una battuta del film "Notting Hill" e scrive: «Mi stavo chiedendo se avevate mai pensato di usare più cavalli».

Nel film, Hugh Grant è William, bibliotecario, che si innamora di Anna, interpretata da Julia Roberts, ed è una famosa attrice. Dopo varie incomprensioni che portano i due ad allontanarsi, William decide di fare un ultimo gesto romantico per riconquistare il cuore di Anna e si presenta alla conferenza stampa dell'ultimo film di Anna, fingendo di essere un giornalista della prima rivista che gli viene in mente, ovvero "Cavalli e Segugi".

Peccato che i cavalli non abbiano nulla a che fare con il film della sua innamorata (ambientato nello spazio) e, pur di avere la parola durante la conferenza stampa, William chiederà ad Anna: «Mi stavo chiedendo se avevate mai pensato di usare più cavalli». La scena è molto esilarante e Andrea Delogu ha voluto proporla sul suo profilo Instagram, peccato che non tutti avessero capito che fosse fake, nonostante il titolo da prima pagina e i titoli degli altri articoli, fossero ironici, da «ora so che il cane che abbaia morde», a Sailor Moon che dichiara: «Milord mi ha lasciata con i debiti».

La risposta di Andrea

Dopo aver visto che in molti non avevano capito la citazione e la copertina finta, Andrea Delogu si è vista costretta a chiarire la situazione.

Purtroppo la situazione non era proprio chiara a tutti, ma i commenti dei fan confusi ha fatto molto ridere e divertire chi, invece, aveva colto la citazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA