Andrea Delogu, dal bikini hot di Spongebob all'outfit con maxi spacco e dettaglio sul seno del Tim Summer Festival: «Estate bollente»

L'estate di Andrea Delogu è all'insegna del divertimento, della musica e dell'amore. Al timone del Tim Summer Hits, insieme a Nek, che terrà compagnia ai telespettatori durante il resto dell'estate, Andrea Delogu (41 anni) si sta godendo il sole e i concerti a cui partecipa insieme al suo fidanzato, di 17 anni più piccolo, il modello Luigi Bruno (24 anni). I due hanno festeggiato da poco il secondo anniversario di fidanzamento e l'amore procede a gonfie vele. La conduttrice non manca di postare sui social alcuni scatti della sua estate, tra il backstage del Tim Summer Festival (in cui appare spesso il fidanzato) e foto in bikini che lasciano senza fiato. Andiamo a vedere nel dettaglio gli scatti postati sul profilo, che da qualche giorno è diventato privato e non più pubblico a tutti.

Andrea Delogu e il bikini di Spongebob

I fan sono rimasti incantati dall'ultimo post di Andrea Delogu, dove ha mostrato l'outfit per il quarto appuntamento con il Tim Summer Hits e un bikini molto simpatico di Spongebob indossato nei giorni prima.

L'abito sfoggiato da Andrea Delogu è firmato Roberto Cavalli, total black, con un maxi spacco sulla gamba sinistra. Il vestito, aderente al punto giusto, mette in mostra le sue bellissime forme e punta l'attenzione sul seno. In particolare quello sinistro, dove la coppa del reggiseno è impreziosita con una spirale tempestata di cristalli e una bretellina sottile scintillante. I fan sono impazziti per questo outfit che, ancora una volta ha mostrato la bellezza della conduttrice.

Eppure, ad aver catturato l'attenzione ci ha pensato il bikini giallo di Spongebob che indossava in un altro scatto pubblicato: è un due pezzi, composto dal top triangolare, con la faccia della celebre spugna gialla e il naso che fuoriesce, e uno slip con il nodo ai lati.

L'estate di Andrea Delogu sta proseguendo per il meglio, con l'amore e la carriera che stanno prendendo il meritato decollo.

