Isola, Ilary Blasi e il cambio di look: «Sembra Amanda Lear». Poi la frecciatina in diretta a Francesco Totti

L'Isola dei Famosi è appena iniziata e Ilary Blasi ha già "sfamato" il popolo di twitter con le sue frecciatine e il suo attesissimo cambio di look. Per la prima puntata la conduttrice ha sfoggiato una nuova frangetta e una piega stile anni '80, un po' Barbie, che ha scatenato l'ironia del web.

Isola, diretta 17 aprile: torna Ilary Blasi. Ecco tutti i naufraghi e le prime nomination

Isola, web scatenato sul cambio look di Ilary Blasi: «E' Amanda Lear?», poi la frecciatina all'ex «Per uno che va c'è uno che arriva»

Isola dei Famosi: lunedì 17 aprile la prima puntata. Chi sono i naufraghi, gli opinionisti, i favoriti e il montepremi

La frecciatina di Ilary Blasi all'ex Francesco Totti

Sulle note di “Freedom” di Robbie Williams Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio per la prima puntata dell'Isola dei Famosi in onda lunedì 17 aprile. Nemmeno il tempo di partire ed ecco che la conduttrice ha giocato subito sui doppi sensi lanciando una frecciatina nemmeno troppo velata all'ex Francesco Totti

«Tutto può cambiare, un uomo che era accanto a me ora non c'è più - dice sibilina la Blasi - parlo di Nicola Savino ti mando un bacio, ti voglio bene. Ma si sa per uno che va c'è uno che arriva ... Enrico Papi».

Cambio Look

Grande attesa anche per il look che la Blasi avrebbe presentato e che ovviamente sta facendo discutere. Partiamo dai capelli: chioma fluente bionda, stile anni '80, e anche un po' Barbie, con frangetta che ricorda un po' «Charlie's Angels» Farrah Fawcett, un po' Amanda Lear, tanto che il web si è subito scatenato nel trovare tutte le somiglianze possibili.

Ilary Blasi che in 0.3 secondi si trasforma in Amanda Lear e tira frecciate a Totti, io amo questa bastarda #isola pic.twitter.com/Vvg6lqZMqY — Wʜɪᴛᴇ Wᴏʟғ (@zayvnarms) April 17, 2023

Bravissima Lilli Gruber che imita Taylor Swift nei panni di una giovane Amanda Lear mentre impersonifica Ilary Blasi. #isola pic.twitter.com/NZ3O5XToRq — Dan Francisco (@dancadore) April 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA