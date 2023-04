Isola dei Famosi, prima gaffe a luci rosse di Ilary Blasi: «A me i normodotati non piacciono»

Puntuale come un orologio svizzero è arrivata la prima gaffe di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo l'ormai iconica Palapa ribattezzata "Patata" ci è "cascata di nuovo" ed ha regalato risate in studio e sul web nella prima puntata dell'Isola dei Famosi. Ma che cosa ha detto?

La Gaffe

Dopo un unizio di puntata in cui ha lanciato una bella frecciatina all'ex marito Francesco Totti, Ilary Blasi ha regalato anche la prima gaffe a luci rosse. Cercando di spronare i naufraghi a non essere banali nelle risposte la Blasi si è lasciata scappare un «L’ho detto anche nell’intervista: a me, i normodotati non piacciono!».

Poi si corregge subito scoppiando in una risata super contagiosa «No...volevo dire normotipo non normodotati», ma ovviamente sia Enrico Papi che Vladimir Luxuria, gli opinionisti di questa edizione, non si sono lasciati sfuggire l'occasione di sottolineare il lapsus «Ma che hai detto?».

La frecciatina per Totti

Giocando sul doppio senso e sulla sua attuale situazione sentimentale, la Blasi ha lanciato una stoccata nemmeno troppo velata all'ex marito Francesco Totti: «Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei Famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene. Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi».

