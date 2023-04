Isola, l'ex suora Cristina Scuccia in shorts: «Ho un sacco di paure, ma voglio aiutare gli altri»

La prima puntata dell'isola dei Famosi è tutta dedicata alla presentazione dei nuovi naufraghi di questa edizione guidata, ancora una volta, da Ilary Blasi. Tra i concorrenti più attesi, senza ombra di dubbio, c'è la voncitrice di The Voice nonchè ex suora: Cristina Scuccia.

Le prime parole

Cristina Scuccia fa il suo esordio nella prima puntata dell'Isola dei Famosi con short di jeans e canotta fuxia, l'ex suora è molto emozionata «Ho il cuore in gola è un'emozione nuovissima. Se quest'Isola e la mia esperienza di condivisione di prendere la mia vita in mano e con coraggio ripartire può salvare una persona dal proprio buio, dalla propria trappola di se stessi io ho già vinto».

«Penso sia importante vivere la vita pienamente perchè è un dono - prosegue la Scuccia - e ne abbiamo una soltanto. Io mi sto confrontando con tantissime paure, elementi che ho trovato anche qui sull'Isola, ma penso che la paura non sia compagna della luce e penso sia importante affrontarla».

Il commento tagliente di Vladimir Luxuria:« Tutte e due abbiamo preso i voti , tu in convento io al parlamento e tutte e due siamo due ex» Prima di tuffarsi fa il segno della croce, in studio la mamma dell'ex suora commenta così «Questo non è il primo salto nel vuoto che fa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 22:59

