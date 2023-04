Isola dei Famosi, il messaggio di Dario Argento per la figlia Fiore: «Se ti provocano non abboccare»

Fiore Argento è una naufraga della nuova edizione dell' Isola dei Famosi 2023. Figlia di Dario Argento e sorella maggiore di Asia, Fiore è legatissima al papà che in occasione della prima puntata, andata in onda lunedì 17 aprile, le ha mandato un dolce messaggio.

Dario Argento, il consiglio

Messaggio a sorpresa nella prima puntata dell'Isola dei Famosi del regista Dario Argento per la figlia Fiore, nuova naufraga di questa edizione: «Sono il tuo papà, sono molto orgoglioso che hai accettato questa sfida. Sei una ragazza in gamba, un consiglio se qualcuno ti provoca non abboccare, sii felice, sei il mio fiorellino, ti voglio bene».

«Viaggiare con lui è divertente e illuminante - ha commentato Fiore - tutto ciò che dice apre la mente ed è spesso divertente. Mi manca. E' dolcissimo, è un grande papà, ha cresciuto due figlie essendo sempre presente; è molto amorevole e dolce».

