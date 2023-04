Isola, diretta 17 aprile: torna Ilary Blasi. Ecco tutti i naufraghi e le prime nomination

Tutto pronto per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi in partenza questa sera, lunedì 17 aprile su canale 5, e che seguiremo come sempre in diretta, minuto per minuto su Leggo.it. Ad accompagnare Ilary Blasi con Alvin inviato e Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti.

Isola, i concorrenti

Sono 16 naufraghi che sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre tribù.

“Tribù delle donne” formata da: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia.

“Tribù degli uomini” con: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin.

E infine la “Tribù delle coppie”: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

