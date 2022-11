Michelle Hunziker e Serena Autieri, amicizia finita? «Metti sempre zizzania, hanno ragione i giornali»

Mette a tacere tutti Michelle Hunziker che, con una story Instagram, smentisce i rumors degli ultimi giorni sul presunto allontanamento dall'amica Serena Autieri. «Comunque anche te che mi fai litigare con Tomaso... hanno ragione i giornali: metti sempre zizania..smettila» dice ironicamente Michelle a Serena che è distesa accanto a lei sul divano. Le sue sorridono e mandano parlano. del gossip impazzato sui giornali per cui l'attrice napoletana sarebbe stata una delle cause del divorzio di Michelle e Trussardi. «E lo so... io lo amo Tomaso!» urla Autieri ridendo.

Le due scherzano sulla faccenda su cui le cronache rosa negli ultimi tempi hanno riempito pagine e pagine. «Però amo anche Enrico (Griselli suo marito)» continua Serena. «Oh ma perchè sei così fi*a oggi?» chiede Michelle e Autieri ribatte: «Eh perchè hai messo il filtro» e abbracciate scoppiano a ridere.

La notizia della crisi tra Michelle e Serena era stata lanciata dal settimanale Oggi nella rubrica Pop Secret, ma ora sono le dirette interessate a mettere le carte in chiaro. Michelle Hunziker e Serena Autieri sono grandi amiche da anni, e anche sui social non è difficile trovare traccia del loro legame. La "maretta", però, sarebbe cominciata in concomitanza del riavvicinamento, a settembre, della Hunziker a Trussardi. A far nascere il sospetto, proprio l'assenza dai social di foto e video insieme, ma è ancora una volta tramite Instagram che si scopre la verità. Ma Michelle Hunziker è intervenuta direttamente attraverso una storia pubblicata sul suo profilo in cui definisce la "maretta" una fake news.

