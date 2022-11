Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi rompe il silenzio. La frecciatina ad Angiolini: «Non è un uomo perbene»

Impazza il gossip sul ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due sono stati paparazzati più volte in atteggiamenti complici, accanto alle figlie Sole e Celeste. Ma, ora, dopo i numerosi rumors, Tomaso rompe il silenzio. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Trussardi ha spiegato quali sono i suoi attuali rapporti con Michelle Hunziker, smentendo anche l’inizio di una nuova liaison con un'ex Dama di Uomini e Donne: «Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse: so che Michelle lo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del nostro matrimonio».

Tomaso Trussardi ha poi parlato di una terza persona che si è intromessa nel suo matrimonio. L'imprenditore si riferisce ovviamente a Giovanni Angiolini, il medico ed ex concorrente del Grande Fratello che ha avuto una liaison con la soubrette in estate. Diretto e deciso, Trussardi ha detto: «Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene».

Il pensiero su Angiolini

Dalle dichiarazioni di Trussardi, Giovanni Angiolini avrebbe iniziato a frequentare Michelle Hunziker quando il matrimonio non era ancora finito. E in effetti le prime foto insieme sono apparse poco tempo dopo l’annuncio della separazione. Un flirt che ha fatto il giro d'Italia, tra Milano e la Sardegna, ma terminato poco dopo.

Sul legame che lo tiene stretto a Michelle, Tomaso Trussardi ha aggiunto: «Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso».

La verità

Dunque, sembra proprio che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non siano tornati ad essere una coppia ma cercano di fare del loro meglio da genitori attenti e premurosi. L’imprenditore ha precisato di avere con la presentatrice un dialogo aperto e maturo. Dal canto suo, invece, in un’intervista per una rivista tedesca, Michelle Hunziker ha affermato che in amore tutto è possibile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 18:58

