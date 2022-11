Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più vicini: anche il cane Odino li riunisce

Non hanno ancora confermato i rumors su di loro, ma di certo Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono sempre più vicini. Dopo la loro separazione, non hanno di certo avviato una guerra legale come Totti e Ilary, anzi, hanno cercato di mantenere fin da subito un rapporto civile. E proprio in queste ore è arrivato l’ennesimo gesto che sta fa sperare i fan in un ritorno di fiamma: Tomaso Trussardi ha postato una foto di Michelle sul suo profilo Instagram. Lo scatto è in realtà presente sul profilo del loro cane Odino. Nella foto Michelle tiene stretto in braccio il cane mentre sorride compiaciuta. E Tomaso l’ha condivisa tra le sue stories.

Impazzano i fan: perché condividere la foto dell’ex sul suo profilo? Solo per l'affeto verso Odino? Proprio recentemente, Michelle non ha escluso un possibile ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. E questi segnali sembrano confermare tutto.

Il ritorno della famiglia Trussardi-Hunziker

Dietro un semplice gesto potrebbe nascondersi dell'altro. Un feeling ritrovato, un amore mai finito pronto a ricominciare, un volersi venire incontro dopo aver capito di non poter stare senza l’altro. E nessun altro flirt, tra cui uno smentito con un’ex di Uomini e Donne, potrebbe mai dividerli fino in fondo. Sarà davvero così oppure stanno trasformando il loro legame in una semplice amicizia? Ed è anche vero che è bello vedere due ex non farsi la guerra, per molti conta tanto anche questa semplice cosa.

