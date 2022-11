Michelle Hunziker, il tenero scatto con Aurora: «Chiacchere, progetti e sogni di mamma e figlia….»

di Redazione web

Mamma e figlia? Ormai suona meglio dire: mamma e futura mamma. L'immagine di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, acqua e sapone, che sorridono una accanto all'altra, fa trasparire tenerezza e amore. Sul suo profilo, la conduttrice svizzera ha codiviso con i followers lo scatto con la figlia incinta, scrivendo: «Chiacchere, progetti e sogni di Mamma e figlia….».

Leggi anche > Cecilia Rodriguez incinta? Il pancino sospetto mette in allerta i fan

Le due sono spesso insieme e il loro legame è noto da tempo. Fin da bambina, Aurora è sempre stata accanto alla madre e il mondo dello spettacolo spesso le ha viste sullo stesso palcoscenico, condividendo show o interviste.

Presto nonna

E ora che Aurora è incinta, mamma Michelle è ancora più emozionata. La figlia di Eros partorirà a gennaio, ma nel frattempo si sta trasferendo col compagno Goffredo Cerza nella nuova casa dove vivranno in tre. In arrivo per i nonni MIchelle ed Eros ci sarà un nipotino da coccolare. Ma anche per Michelle Hunziker c'è aria di cambiamenti, visto la scelta del nuovo nuovo look anni '50, o quasi... La showgirl svizzera, infatti, qualche giorno fa si è spostata da Milano a Roma per realizzare un nuovo hair look, il risultato non ha convinto tutti però: taglio ancora più corto e biondo, e per il tocco finale Michelle ha fatto realizzare alla sua hairstylist di fiducia delle onde naturali che ricordano un po' il look che andava negli anni '50. Michelle Hunziker si prepara a diventare nonna. Travolta dal gossip di questi mesi, prima per la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti, poi con il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, Michelle si è presa una pausa dagli impegni di lavoro ed è partita alla volta della Capitale per realizzare un look totalmente nuovo, affidandosi alle mani di Alessia Solidani, la sua parrucchiera di fiducia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA