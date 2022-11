Aurora Ramazzotti, continua il trasloco e cresce il pancione: «Ce la faremo»

Sommersa dagli scatoloni. Aurora Ramazzotti non si ferma, neanche in gravidanza e continua a lavorare per ultimare il trasloco. Il tutto ovviamente documentato sui social, com'è solita fare. Un selfie allo specchio per immortalare l'immagine: «Ce la faremo» scrive ironicamente la figlia di Michelle.

Partorirà a gennaio, ma nel frattempo si sta trasferendo col compagno Goffredo Cerza nella nuova casa dove vivranno in tre. In arrivo per i nonni MIchelle ed Eros ci sarà un nipotino da coccolare.

La svolta

Aria di cambiamenti anche per Michelle Hunziker che ha scetlo un nuovo nuovo look anni '50, o quasi... la showgirl svizzera, infatti, nelle ultime ore si è spostata da Milano a Roma per realizzare un nuovo hair look, il risultato non ha convinto tutti però: taglio ancora più corto e biondo, e per il tocco finale Michelle ha fatto realizzare alla sua hairstylist di fiducia delle onde naturali che ricordano un po' il look che andava negli anni '50. Michelle Hunziker si prepara a diventare nonna. Travolta dal gossip di questi mesi, prima per la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti, poi con il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, Michelle si è presa una pausa dagli impegni di lavoro ed è partita alla volta della Capitale per realizzare un look totalmente nuovo, affidandosi alle mani di Alessia Solidani, la sua parrucchiera di fiducia.

