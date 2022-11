Aurora Ramazzotti, annuncio a sorpresa: «Piango dalla felicità». Ecco perchè

Ha varcato la soglia della sua nuova casa Aurora Ramazzotti che da settimane stava lavorando al trasloco, in piena gravidanza. «Sono entrata in casa nuova. Piango dalla felicità» scrive Aurora nelle sue stories mentre si rilassa sul divano e gioca col suo gatto Saba. «Ancora non è del tutto finita, però vi faccio vedere nei prossimi giorni. Promesso».

A gennaio partorirà il suo primogenito insieme al compagno Goffredo Cerza. Entusiasmo alle stelle da parte di Aurora, ma anche dalla futura nonna Michelle Hunziker che non perde occasione per immortalarsi insieme alla figlia.

Amore eterno

E proprio ieri, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono immortalate in uno scatto: sorridenti e acqua e sapone. Sul suo profilo, la conduttrice svizzera ha codiviso con i followers lo scatto con la figlia incinta, scrivendo: «Chiacchere, progetti e sogni di Mamma e figlia….». Le due sono spesso insieme e il loro legame è ben saldo da tempo. Fin da bambina, Aurora è sempre stata accanto alla madre e il mondo dello spettacolo spesso le ha viste sullo stesso palcoscenico, condividendo show o interviste.

