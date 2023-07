Michelle Hunziker, allenamento "hard" in vacanza: nel video compare un intruso a sorpresa, ecco chi è

di Redazione Web

Allenamento giornaliero? Contrariamente a quanto si pensi, non è solo una valida strategia per tenersi in forma ma anche un'ottima soluzione per ritrovare la carica. Lo sa bene Michelle Hunziker. Il segreto del suo fisico è l'allenamento. E la conduttrice ha scelto di allenarsi per mantenersi in forma anche in vacanza in Sardegna. Infatti, nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui mostra il suo allenamento hard. Ma un dettaglio non sfugge ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Con il suo ormai famosissimo sorriso, la conduttrice ha mostrato ai suoi fan un video mentre si allena.«Quando tu ci credi di brutto... e sei ignara di cosa succede dietro», ha scritto Michelle Hunziker a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Mentre la conduttrice cerca di completare gli esercizi per le braccia con i pesi, dietro di lei compare un "intruso". Si tratta di Tommaso Zorzi che si diverte a prendere in giro la conduttrice imitando gli esercizi con smorfie buffe.

Insomma, anche in palestra con Michelle c'è chi lavora e chi se la gode.

