Aurora Ramazzotti, la ricetta contro il caldo: «Mom fit check» e sveglia alle 5.20 di mattina

Per quali abiti bisogna optare, in queste settimane di temperature caldissime, che concilino stile e comodità? «Mom fit check», sono queste le parole di Aurora Ramazzotti che nelle ultime ore ha scritto a corredo di una foto pubblicata nelle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si mostra ai fan con un abbigliamento super comodo e ideale per una mamma: pantalone di una tuta grigio chiaro modello over e un top verde pastello. Perché si sa, la mamma deve pur sempre stare comoda. Tuttavia, a quanto pare, per Aurora Ramazzotti questa vacanza in Sardegna non è del tutto rilassante. Ma andiamo a scoprire il motivo.

Zero noia per i bambini e zero stress: le ferie perfette formato famiglia dovrebbero essere sempre così. Purtroppo, i primi mesi di vita del bambino, oltre all’immensa gioia, portano con sé anche lo spettro delle notti in bianco: ore di sonno perdute tra risvegli a singhiozzo ed estenuanti staffette per darsi il cambio a cullare il bebè che di dormire sembra proprio non ne vuole sapere. E lo sa bene Aurora Ramazzotti. «Sveglia dalle 5.20 si vede?», ha scritto la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti a corredo della foto pubblicata nelle sue Instagram stories.

Il piccolo Cesare avrà fatto qualche capriccio notturno?

