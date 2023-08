Michelle Hunziker vola da Aurora Ramazzotti (e dal piccolo Cesare): «Di nuovo in famiglia»

di Redazione Web

«Back to family», che tradotto significa «di nuovo in famiglia». Questo è ciò che ha scritto Michelle Hunziker a corredo di un video che ha pubblicato nelle sue ultime Instagram stories. La conduttrice ha annunciato ai suoi fan di esser tornata da sua figlia Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare.

Estate da trascorrere «rigorosamente» in famiglia per Michelle Hunziker, tant'è che la showgirl sfrutta ogni momento libero per godersi il nipotino Cesare. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Michelle Hunziker nelle ultime ore si era allontanata dalla sua famiglia per un impegno di lavoro che ha a che fare con il canto. Tuttavia, la conduttrice è così tanto innamorata del piccolo Cesare, primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza, che non resiste a stare distante da lui. Infatti, nelle ultime ore Michelle è tornata in Sardegna dalla sua amata e splendida famiglia per godersi insieme ancora qualche altro giorno di relax.

Quando è nato Cesare

Cesare Cerza, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo, è nato lo scorso 30 marzo, in Svizzera, A Sorengo, nella stessa città di Aurora e di Michelle, una piccola tradizione di famiglia.

