Aurora Ramazzotti e l'accessorio segreto: «Ecco come mi proteggo dall'allergia solare»

Aurora Ramazzotti ha condiviso il suo segreto per proteggersi dall'allergia solare. In barca, con un vistoso accessorio che le copre il viso, pare sia riuscita a evitare ustioni e scottature sulla pelle, proteggendola e preservandola dai raggi uv.

Soprattutto con la nuova ondata di caldo, curare l'abbronzatura negli ultimi giorni estivi è consigliato: ecco cosa usa la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e l'accessorio miracoloso

«Il cappello gigante perfetto per chi ha l'allergia solare come me. Non sei proprio una figa così, però, che ce frega a noi!!», così Aurora Ramazzotti ha spiegato ai suoi follower su Instagram come si protegge dalle scottature.

Nello specifico, l'allergia solare è una reazione del sistema immunitario alla luce del sole. Questo disturbo si manifesta la maggior parte delle volte con eruzioni cutanee e prurito. Ci sono diverse tipologie di allergie al sole: la forma più comune è la dermatite polimorfa solare.

