Aurora Ramazzotti, la sorella Sole fa la comunione: la foto di Goffredo e Cesare commuove i fan

Nelle ultime ore, Michelle Hunziker ha fatto un annuncio speciale su Instagram: «Sole ha fatto la comunione», ha scritto a corredo della foto pubblicata nelle sue Instagram stories. Nella foto la figlia maggiore Aurora Ramazzotti, accompagna le sue sorelline mano nella mano, facendo un'adorabile scena di famiglia.

Ma in questo giorno speciale per la piccola Sole, un'altra tenera foto ha catturato l'attenzione dei fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Goffredo Cerza e la foto con Cesare

Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è ormai sotto i riflettori anche nel giorno della comunione della piccola Sole. Nelle ultime ore, Goffredo Cerza ha pubblicato una tenera foto con Cesare: papà e figlio uniti da una scarpa.

La comunione di Sole

Le foto della comunione di Sole mostrano un momento di grande felicità e unione. Ancora una volta, Michelle ha dimostrato di essere una mamma amorevole e attenta ai dettagli, organizzando una festa speciale per la figlia, circondata dall'affetto e dall'amore della sua famiglia. La showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories anche una dolce foto di Goffredo e Aurora: «Love is in the air». (L'amore è nell'aria).

Adesso non ci resta che aspettare per scoprire tutti i dettagli della festa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 16:15

