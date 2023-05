Aurora Ramazzotti, baci e abbracci con Goffredo Cerza. I commenti al veleno: «Tanto vi lascerete come Eros e Michelle»

di Redazione Web

Si respira amore tra i neo genitori Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Dopo la nascita del piccolo Cesare Augusto, i due sono più legati che mai. E Aurora lo mostra pubblicamente anche oggi con un post sui social in cui abbraccia e bacia il compagno: «L'unico per me», scrive in didascalia. La figlia di Eros e la sua famiglia stanno festeggiando la comunione della sorellina Sole, ormai già zia. E dalle foto traspare felicità e amore.

Fan in delirio



A riprendere la foto pubblicata da Aurora è la stessa Michelle che reposta sul suo profilo una story scrivendo «Love is in the air», riferendosi al solido legame fra i due. Sotto il post di Aurora piovono commenti mielosi e di supporto: «Siete bellissimi », «complimenti per la famiglia che avete formato!!», «proteggete il vostro amore», «meravigliosi».

Commenti al veleno

Ma anche stavolta, non mancano i commenti al veleno degli hater che cercano di sminuire questo legame. «Finché dura» si legge e, ancora, c'è chi usa parole molto forti: «la probabilità che tra qualche anno vi lascerete vale anche per voi: hai presente tua madre? Hai presente tuo padre? Quanti matrimoni e relazioni hanno avuto?? Tu hai anche meno chances essendo brutta..Tuo padre ha i soldi e tua madre era bella..Tu hai soltanto i soldi di tuo padre».

